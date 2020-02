VIDEOASSIST: Hakimi beklimt top tegen Werder Bremen, beste assistgever van Europa (video)

Samen met Liverpool FC's Trent Alexander-Arnold beklimt de Marokkaans A-international de titel van top-assistgever in Europa!

Zaterdagmiddag gaf Achraf Hakimi, op bezoek bij competitiegenoot Werder Bremen, nog meer glans aan het seizoen waarin het hem al zo goed afging. Het jeugdproduct van Real Madrid deed het voorbereidende werk op de keurige 0-2 van diens ploeggenoot en tevens fenomeen, Erling Haaland (red. '66, 0-2 FT Bundesliga). Dat brengt zijn overall-statistieken nu op liefst zes treffers en het oogverblindende aantal van tien assists uit 34 officiële optredens. Met name die laatste realisatie maakt het dat de pijlsnelle back meer dan ooit aanklopt op de poort van menig Europees grootmacht.Onder contract staan bij zijn huidige werkgever doet de speler in kwestie nog tot medio 2022. Het ligt in de lijn der verwachting dat zijn huurtermijn bij 'Die Borussen' komende zomer tegen z'n einde loopt, onduidelijk is of Real Madrid hem dan weer wil omarmen of dat er een nieuwe verhuur of misschien zelfs een definitieve verkoop in het verschiet ligt.- Bundesliga: 23 optredens, 2 doelpunten én 10 assists- UEFA Champions League: 7 optredens, 4 doelpunten- DFB Pokal: 3 optredens, zonder productiviteit- DFB Super Cup: 1 optreden, zonder productiviteit