Marokkaans A-international Mendyl wordt vader

Volledig in de lijn van diens collega-internationals Amine Harit én Achraf Hakimi, prees Hamza Mendyl zich ook gelukkig met deze nieuwe aanwinst!

Scoren doen onze internationals zowel binnen als buiten de velden, zo bleek ook zondagmiddag weer. Op huurbasis actief voor Ligue 1-formatie DFCO Dijon maakte de nog maar 22-jarige Hamza Mendyl via Instagram wereldkundig voor het eerst ouder te zijn geworden, dit samen met zijn echtgenote Maroua Ourahali. Met laatstgenoemde stapte hij tegen het einde van 2018 in het huwelijksbootje. Het lijkt erop dat het echtpaar zich gelukkig kan prijzen met de komst van een zoontje, in het midden wordt nog gelaten welke naam hij gaat dragen.













Overall-statistieken Hamza Mendyl (seizoen 2019/2020):

- Ligue 1: 15 optredens, zonder productiviteit (1172 speelminuten)

- Coupe de France: 2 optredens, zonder productiviteit (135 speelminuten)



Photocredit: (@h.mendyl) Instagram Waar het hem in z'n privé-situatie dus héél goed afgaat, lijkt de huurconstructie die Schalke 04 met 'DFCO' overeenkwam minder vruchten af te werpen. De speler in kwestie pendelt sinds zijn komst daar tussen bank en basis in, tot nog toe blijft de teller steken op slechts vijftien optredens in het Franse hoogste niveau. Bij 'Die Königsblauen' staat het jeugdproduct van de Académie Mohammed VI de Football nog tot uiterlijk medio 2023 onder contract.- Ligue 1: 15 optredens, zonder productiviteit (1172 speelminuten)- Coupe de France: 2 optredens, zonder productiviteit (135 speelminuten)









© Redactie 2020