Ziyech ontbreekt vandaag bij Ajax tegen Heracles

Hakim Ziyech is vandaag niet van de partij in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.





De creatieveling speelde afgelopen donderdag in de Europa League wedstrijd tegen Getafe nog de gehele wedstrijd, maar wordt dus gespaard voor return in Amsterdam volgende week.



Volgens Hans Kraay junior is Hakim Ziyech helemaal niet meegereisd met de ploeg en voor de camera van FOX Sports zei hij: ''ik denk dat hij een beetje rust krijgt, Ten Hag heb ik niet gesproken, maar ik denk dat hij licht geblesseerd is en gespaard wordt voor de return tegen Getafe volgende week.''









De international is niet opgenomen in de wedstrijdselectie omdat hij niet wedstrijdfit zou zijn en daarom deze wedstrijd niet inzetbaar is.