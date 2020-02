VIDEOASSIST: Wolverhampton's Saïss deelt met afgemeten pass mee in afstraffing Norwich City (video)

Belangrijk was de inmiddels 29-jarige A-international tegen competitiegenoot Norwich City, en zeer zeker niet alleen in verdedigend opzicht!

Saïss' assist op de 2-0 van Jota ('30, 2-0 FT Premier League):



Overall-statistieken Romain Saïss (seizoen 2019/2020):



Volledig in lijn met het al puike seizoen wat het jeugdproduct van Clermont Foot tot nog toe draait, sloot Romain Saïss naadloos aan bij het geoliede geheel waarmee Wolverhampton Wanderers zich de afgelopen tijd zo goed mee weet te manifesteren. In het eigen Molineux Stadium verzorgde de voormalig kracht van SCO Angers de pass waaruit de 2-0 voortkwam, die weer op naam kwam te staan van diens ploeggenoot Diogo Jota (red. '30, 3-0 FT Premier League). Dit assistje brengt zijn volledige productiviteit van deze jaargang op drie treffers en een enkele assist, in alle competitie (red. Premier League, UEFA Europa League groepsfase én kwalificatiereeks én FA Cup).Onder contract staan bij 'The Wolves' doet de verdediger annex middenvelder nog tot uiterlijk medio 2021, dit nadat hij het vorige seizoen zijn dienstverband openbrak en liet verlengen bij de huidige nummer acht van de Premier League.- Premier League: 23 optredens, 2 doelpunten én 1 assist- UEFA Europa League (kwalificatie): 6 optredens, zonder productiviteit- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 4 optredens, 1 doelpunt- FA Cup: 2 optredens, zonder productiviteit