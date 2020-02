Leider China: dit is onze grootste gezondheidscrisis ooit

De uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft volgens de president Xi Jinping geleid tot de "grootste gezondheidscrisis" in de geschiedenis van de Volksrepubliek China.

"Dit is een crisis voor ons en een grote test", zei de Chinese leider volgens staatsmedia. Xi noemde het tijdens een vergadering noodzakelijk dat wordt geleerd van de "duidelijke tekortkomingen" die aan het licht kwamen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Daar zijn in China bijna 77.000 mensen mee besmet geraakt. Ruim 2400 patiënten zijn overleden.De president erkende ook dat het "onvermijdelijk" is dat de epidemie een "grote impact zal hebben op de economie en de maatschappij". De autoriteiten hebben vergaande maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Sommige steden zijn feitelijk afgesloten van de buitenwereld.