Aantal doden en besmettingen coronavirus Italië gestegen

Het dodental van het nieuwe coronavirus in Italië is gestegen van vier naar vijf. Het vijfde slachtoffer is een 88-jarige man uit de regio Lombardije in Noord-Italië.

Ook de andere vier slachtoffers waren ouderen, van wie er drie al gezondheidsklachten hadden voordat ze het virus kregen. De autoriteiten meldden maandag ook dat bij inmiddels tweehonderd mensen in Noord-Italië het virus is vastgesteld. In het getroffen gebied is een aantal dorpen van de buitenwereld afgesloten, om verdere verspreiding te voorkomen. De Italiaanse regering wil met een pakket maatregelen burgers en bedrijven tegemoetkomen. Zo wordt onder meer gedacht aan het uitstellen van het betalen van belasting.