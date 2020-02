Ziyech: 'Al paar weken contact met Lampard, eerst telefonisch daarna via de app' (video)

Zondagavond pas werd de deal met AFC Ajax officieel beklonken, toen 'The Blues' tot een persoonlijk akkoord kwamen met de Marokkaans A-international.



Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):

- Eredivisie: 19 optredens, 6 doelpunten én 13 assists

- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists

- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists

- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 1 optreden, zonder productiviteit

- Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit

- TOTO KNVB Beker: 1 optreden, zonder productiviteit







YouTube link



Photocredit: AFC Ajax (YouTube) - Eredivisie: 19 optredens, 6 doelpunten én 13 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 1 optreden, zonder productiviteit- Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit- TOTO KNVB Beker: 1 optreden, zonder productiviteit

© Redactie 2020

Waar Premier League-gegadigde in de loop van de avond alle plooien wist glad te strijken met Hakim Ziyech en diens belangenbehartiger Mustapha Nakhli, volgde niet veel later de officiële bekendmaking van de huidige nummer vier van de competitie aldaar. Over het afronden van zijn transfer naar Stamford Brigde, daar werd de inmiddels 26-jarige balvirtuoos onlangs over bevraagd door zijn huidige werkgever.Over deze tóch wel spraakmakende transfer is het jeugdproduct van sc Heerenveen erg tevreden gestemd, te meer ook vanwege de warme band die hij nu al onderhoudt met zijn nieuwe eindverantwoordelijke. Met Frank Lampard sprak Ziyech al lange tijd, nog voordat voetbalminnend Nederland lucht kreeg van deze miljoenentransfer.