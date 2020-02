Duitsland: Schoten afgevuurd voor woning familie islamitische geestelijke

Een onbekende man heeft schoten gelost voor de woning van familie van Abdurrahman Atasoy, een Islamitische geestelijke in Duitsland. De man is werkzaam bij DITIB , de grootste Turks-islamitische overkoepelende organisatie van het land.

Het incident gebeurde zaterdagavond in de stad Heilbronn in het zuidwesten van Duitsland vlak nadat Atasoy bij de woning van zijn zus aankwam. De verdachte vluchtte na de schoten te hebben afgevuurd. Niemand raakte gewond.

Volgens Atasoy nam de lokale politie het incident niet serieus en dat agenten pas bij de woning aankwamen na een telefoontje van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De politie vond vijf kogelhulzen en heeft daarna een onderzoek ingelast.

Volgens een verklaring van DITIB is de toenemende migrantenhaat en het aantal racistische aanvallen op mensen met een Islamitische achtergrond een groeiende zorg. "We verwachten van de politie, de rechterlijke macht en politici om deze bedreigingen serieuzer te nemen".

Het incident komst slecht enkele dagen na de aanslagen in twee shishalounges in de Duitse plaats Hanau waarbij elf mensen om het leven kwamen. Bij de aanslagen werden voornamelijk mensen met een Turkse en Koerdische achtergrond gedood. De terrorist had een racistisch motief