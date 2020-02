Italiaanse moslims halten moskeebezoek uit angst coronavirus

Islamitische organisaties in Noord-Italië hebben moslims aangespoord voorlopig te stoppen met het bezoeken van de moskee

De oproep van de organisaties komt na de preventieve maatregelen van de Italiaanse autoriteiten. Premier Giuseppe Conte kondigde zaterdag drastische maatregelen aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. "In zones die als hotspots worden gezien, moet speciale toestemming worden verleend voordat mensen mogen komen of gaan", stelde hij op een persconferentie.





Het dodental van het nieuwe coronavirus in Italië is gestegen naar vijf. In het getroffen gebied is een aantal dorpen van de buitenwereld afgesloten, om verdere verspreiding te voorkomen. De Italiaanse regering wil met een pakket maatregelen burgers en bedrijven tegemoetkomen. Zo wordt onder meer gedacht aan het uitstellen van het betalen van belasting.



De noodmaatregelen blijven volgens Conte enkele weken van kracht. Ze hebben gevolgen voor zo'n 50.000 mensen in elf gemeenten. Daarvan liggen er tien in Lombardije en een in het aangrenzende Veneto. Scholen en bedrijven moeten daar de deuren sluiten.





Inwoners met mondmaskers vormden zondagochtend een rij buiten een supermarkt in Casalpusterlengo. Daar mochten mensen in groepen van 40 naar binnen om voorraden in te slaan. "Ik ben heel erg bang. Dit zijn zware tijden voor ons", zei een verpleegkundige die daar stond te wachten.



© MAROKKO.NL 2020