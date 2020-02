Dodental coronavirus Italië loopt op

In Italië is maandag een zevende persoon overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

Het laatste slachtoffer betreft een 80-jarige man die vorige week naar het ziekenhuis in Lodi moest na een hartaanval. Artsen vermoeden dat hij het virus daar opliep van een andere patiënt. Het aantal bevestigde besmettingsgevallen in Noord-Italië steeg tot meer dan 220.Eerder op maandag stierven al drie Italianen in het noorden van het land aan het virus. Het ging in alle gevallen om bejaarden.