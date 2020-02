Marokkaans crisiscentrum in Verona door coronavirus

Italië staat op scherp door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het Marokkaanse consulaat in Verona heeft zondag een crisiseenheid opgezet om Marokkanen in Italië bij te kunnen staan.

Voor zover bekend zijn in Italië zeven mensen overleden aan het coronavirus, ook zijn meer dan 220 besmette gevallen geregistreerd. In het getroffen gebied is een aantal dorpen van de buitenwereld afgesloten, om verdere verspreiding te voorkomen. Zo zijn veel moslims gestopt met het bezoeken van de moskee