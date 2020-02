Hakimi: 'Als moslim grootgebracht, wat bijdroeg aan m'n keuze voor #TeamMarokko' (video)

Opgeleid bij 'de Koninklijke', kwam Achraf Hakimi uiteindelijk ook tot de keuze voor het 'grote Marokko', iets waar hij graag over terugblikt.

Overall-statistieken Achraf Hakimi (seizoen 2019/2020):

- Bundesliga: 23 optredens, 2 doelpunten én 10 assists

- UEFA Champions League: 7 optredens, 4 doelpunten

- DFB Pokal: 3 optredens, zonder productiviteit









In gesprek met het officiele kanaal van de competitie waar hij nu al geruime tijd goed vertoeven heeft, wordt de nog maar 21-jarige back óók bevraagd over zijn status als A-international en al hetgeen daaraan voorafging. Het was de speler in kwestie er vooral om te doen dat hij bepaalde culturele én religieuze bagage vanuit huis heeft meegekregen, zaken die hem sterker naar #TeamMarokko lieten neigen dan naar de Spaanse voetbalbond RFEF.Onder contract staan doet de pijlsnelle back nog altijd nog bij Zinedine Zidane's Real Madrid, de eindverantwoordelijke onder wie hij zijn eerste opwachting maakt namens hun hoofdmacht. Wat maakte dat de vleugelverdediger de boeken inging als eerste Marokkaans A-international ooit die minuten maakte namens de club uit de Spaanse hoofdstad, een unicum wat niet veel later vervolgd werd met de eerste UEFA Champions League-trofee die ten dele viel aan een kracht van de 'Leeuwen van de Atlas' (red. seizoen 2017/2018, UEFA Champions League).