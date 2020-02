'Jabrane onzeker voor kraker tegen Etoile du Sahel'

Weer slecht nieuws voor Wydad Casablanca want hoogstwaarschijnlijk mist middenvelder Yahya Jabrane de kraker tegen Etoile du Sahel.

Le360 Sport





Naast het negatieve nieuws is er wel weer positief nieuws, aangezien Ismail El Haddad volledig hersteld is van zijn spierblessure en zaterdag mogelijk inzetbaar is in de kwartfinale tegen de Tunesische opponent.







De middenvelder raakte afgelopen zaterdag geblesseerd in de verloren wedstrijd tegen Youssoufia Berrechid (3-2 verlies). Volgens bronnen vanzal de regerend kampioen het aankomende zaterdag in de kwartfinale van de CAF Champions League het zonder de sterkhouder op het middenveld moeten stellen vanwege de knieblessure die hij opliep.