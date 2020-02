Weinstein schuldig aan aanranding en verkrachting

De jury in het proces tegen Harvey Weinstein heeft de voormalig filmproducent schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting





De jury van zeven mannen en vijf vrouwen heeft relatief snel een oordeel gevormd. Afgelopen dinsdag ging de jury in beraad. Het Openbaar Ministerie heeft de jury gevraagd de vrouwen die in het proces beschuldigingen hebben geuit, te geloven. Het OM heeft in dit proces geen bewijzen voor de beschuldigingen overlegd.



Het is het opzienbarendste proces over seksuele misdrijven in de VS sinds de veroordeling van acteur Bill Cosby in 2018. Meer dan tachtig vrouwen hebben sinds 2017 Weinstein beschuldigd van onder meer aanranding en verkrachting. De beweging #MeToo begon dat jaar een grote campagne tegen seksueel misbruik. Weinstein heeft alle beschuldigingen tegengesproken en stelt dat er enkel sprake is geweest van seks met wederzijds instemming.

De zaak ging om de aanranding een voormalige assistente, Mimi Haleyi, en verkrachting van Jessica Mann die destijds actrice wilde worden. De 67-jarige Weinstein riskeert 25 jaar cel. Hij is in de rechtszaal onmiddellijk aangehouden en is naar een cel gebracht. De jury heeft Weinstein wel vrijgesproken van de zwaarste aanklacht die tegen hem werd aangevoerd. Het gaat daarbij om verkrachting met een reeks verzwarende omstandigheden waar in New York levenslange celstraf op staat.