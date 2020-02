Man die inreed op carnavalsoptocht vervolgd voor poging tot moord

De 29-jarige man die inreed op een carnavalsoptocht in het Duitse Volkmarsen in de deelstaat Hessen wordt vervolgd voor poging tot moord.











In de menigte raakten De verdachte komt uit Volkmarsen volgens de autoriteiten in Hessen en heeft volgens het Duitse persbureau DPA de Duitse nationaliteit.In de menigte raakten circa 30 mensen gewond , van wie zeven zwaar. Onder hen zijn kinderen. Enkele slachtoffers zijn er slecht aan toe. Volgens de Duitse krant Bild heeft de politie gezegd dat het om een aanslag gaat. Maar er zouden geen aanwijzingen zijn dat die politiek gemotiveerd is.

Dat heeft het OM in Frankfurt bekendgemaakt. Over de motieven van de man kan hij nog niets zeggen. Hij is gewond geraakt en kan nog niet verhoord worden.