Geruchtenmolen: 'Valencia CF trekt aan Feddal, mengt zich in concurrentiestrijd'

Het ligt in de lijn der verwachting dat de Marokkaans A-international komende zomer nog een binnenlandse transfer gaat maken in La Liga!

Estadio Deportivo

Sevilla FC probeert ook te hengelen naar Feddal

Overall-statistieken Zouhair Feddal (seizoen 2019/2020):

Photocredit: Fichajes.com

© Redactie 2020

Uitgaande van waar het Spaansemaandagavond mee komt, lijkt het erop dat competitiegenoot Valencia CF nog nadrukkelijker in de markt is voor Zouhair Feddal. De inmiddels 30-jarige centrumverdediger kon al rekenen op belangstelling van de kant van 'Els Taronges', deze lijkt nu langzaam maar zeker geconcretiseerd te worden. Het eerdergenoemde medium komt namelijk met de melding dat de club in kwestie zelfs al zou hebben gepolst bij het management van de contractspeler van Real Betis, de formatie waar hij nog tot uiterlijk medio 2021 contractueel aan verbonden is.Echter, lijkt er ook nog een andere gegadigde zich op korte termijn te willen versterken met de man die voorheen kon schitteren voor respectievelijk FUS Rabat, UD Levante én Deportivo Alavés. Het gerucht gaat nu dat Sevilla FC van Feddal zijn derde Marokkaanse selectiekracht wil maken. De huidige nummer vier van La Liga verbond zich afgelopen zomer met collega-international Yassine Bounou waarna ook Youssef En-Nesyri werd losgeweekt bij een competitiegenoot. Laatstgenoemde werd voor ruim €20 miljoen overgenomen van CD Leganès, de nummer voorlaatst van de competitie aldaar.Al trekt het jeugdproduct van MAT Tétouan bekijks van hogerop, veel spelen deed de centrumverdediger tot nog toe niet. De teller in La Liga blijft voorlopig steken op slechts tien competitieoptredens, bijna wel allemaal als basiskracht op het wedstrijdformulier.- La Liga: 10 optredens, 1 assist (849 speelminuten)- Copa del Rey: 1 optreden, zonder productiviteit (120 speelminuten)