Strijdende partijen in Libië sluiten wapenstilstand

De strijdende partijen in Libië zijn een wapenstilstand overeengekomen. Het akkoord moet nog wel worden voorgelegd aan de leiders van de partijen die al maandenlang een bloedige strijd uitvechten in het land.

Dat heeft de VN-missie voor Libië maandag medegedeeld na afloop van gesprekken tussen militaire vertegenwoordigers van beide kampen in Genève. Het bestand moet de terugkeer van burgers, die eerder zijn gevlucht, mogelijk maken. In maart volgt een volgend overleg.De Libische krijgsheer Khalifa Haftar is het afgelopen jaar een offensief richting de hoofdstad Tripoli begonnen. Daar zit Fayez al-Serraj, de internationaal erkende premier van Libië. In januari werd er al een wapenstilstand aangekondigd, desondanks laaiden de gevechten weer op.Libië verkeert in chaos sinds de dood van heerser Muammar al-Kadaffi in 2011. Sindsdien is een machtsvacuüm ontstaan in de Noord-Afrikaanse staat.