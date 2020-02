IKEA komt naar Tetouan

De Zweedse meubel-gigant strijkt binnenkort neer in het noorden van Marokko





IKEA heeft zich als één van de eersten aangemeld. De 4 hectare grote vestiging van de Zweedse keten zal naar verwachting in 2021 haar deuren openen. Naast de vestiging in Ain harrouda in Casablanca wordt het de tweede vestiging van IKEA in Marokko.





Verwacht wordt dat andere grote ketens zich de komende maanden zullen aanmelden voor een vestiging in het gloednieuwe winkelcentrum.

Onder leiding van Tanger-Med Group wordt momenteel gewerkt aan het ontwikkelen van een groot winkelgebied in Tetouan. Het 30 hectare grote winkelcentrum zal volgens de planning eind 2020 klaar zijn en meerdere outlet-stores huisvesten, meldt het Franstalige nieuwsblad l'Economiste.