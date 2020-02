Vrouwelijke 'imam' leidt gebed bij de 1e 'gemengde moskee' in Frankrijk

Zo'n 22 mensen hebben de vrijdagpreek en het gebed afgelopen vrijdag bijgewoond

Voor Kahina Bahloul ging afgelopen vrijdag een droom in vervulling toen ze de eerste gemengde vrijdagpreek voerde in de Fatima-moskee in Frankrijk. Een "grote emotioneel moment", beschreef Bahloul haar ervaring als eerste 'vrouwelijke imam'.









De moskee, gehuisvest in een gehuurde kamer in Parijs, werd door Bahloul geopend om de "liberale islam" te weerspiegelen. Mannen en (ongesluierde) vrouwen bidden naast elkaar.





Bahloul zorgde in september 2019 al voor ophef nadat ze de opening van de ' liberale moskee ' aankondigde. "Het is belangrijk voor de islam om een nieuw model op te stellen", zei Bahloul destijds in een interview met radiozender Monte Carlo (RMC). "Ik ben van mening dat hoofddoeken geen religieuze verplichting zijn. Ik heb veel religieuze teksten bestudeerd en ik geloof niet dat de koran vrouwen verplicht hun haar te verbergen.", antwoordt ze op de vraag naar haar mening over de sluier.





Het initiatief wordt niet door iedereen gewaardeerd. De gebedsdienst veroorzaakte veel verontwaardigde reacties en kritiek. Tegenstanders vinden dat Bahloul de islamitische religie beledigt onder de noemer van gelijkheid en vrouwenemancipatie.





Het is niet de eerste keer dat 'vrouwelijke imams' voor ophef zorgen in Frankrijk. In september zorgden twee Franse vrouwen voor veel opschudding op sociale netwerken nadat beelden opdoken van de twee vrouwen waarin ze samen ongesluierd het gebed leidden

