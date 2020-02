Peter R. de Vries nog 3,5 jaar bij RTL

eter R. de Vries heeft een nieuw contract van 3,5 jaar getekend bij RTL. De misdaadverslaggever blijft verbonden aan RTL Boulevard en gaat daarnaast ook andere programma's maken, zei hij maandagavond in RTL Boulevard.

Sinds hij in 2012 is gestopt met zijn eigen programma bij SBS6, becommentarieert hij geregeld het misdaadnieuws in RTL Boulevard en talkshows. Ook maakte hij nog verschillende eigen tv-programma's, voor RTL 5 bijvoorbeeld Internetpesters aangepakt, waarin hij mensen hielp die via internet of social media worden getreiterd, gestalkt of bedreigd.In 2018 keerde De Vries kortstondig terug bij SBS6 met het programma De Raadkamer, dat ging over rechtspraak, misdaad, gevangeniswezen en advocatuur. Dat programma trok echter te weinig kijkers en kreeg geen vervolg.Welke nieuwe programma's De Vries de komende 3,5 jaar gaat maken voor RTL maakte hij maandagavond niet bekend. Directeur Peter van der Vorst van RTL zegt daarover: "Peter kan als geen ander op een heldere en prikkelende manier zijn licht laten schijnen op thema’s die het maatschappelijk debat bepalen. Bovenal is hij een van de meest toonaangevende misdaadjournalisten van Nederland met een enorme staat van dienst. We kijken ernaar uit om samen met hem nieuwe programma’s op dat vlak te ontwikkelen."