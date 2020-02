VIDEOASSIST: SL Benfica's Taarabt bedient matchwinner Carlos Vinicius (video)

Een belangrijk 'assistje' voor de man die zich volledig gerevancheerd heeft bij de formatie die hem in 2015 transfervrij overnam van Queens Park Rangers!

Taarabt's assist op de 0-1 van Carlos Vinicius tegen Gil Vicente ('15, 0-1 FT Liga NOS):

Overall-statistieken Adel Taarabt (seizoen 2019/2020):



Echt op niveau uitkomen voor de regerend landskampioen doet Adel Taarabt pas sindskort, toen zijn huidige eindverantwoordelijke Bruno Lage hem vorig kalenderjaar rond deze tijd weer in genade aannam. Waar hij zich voorheen dus moest meten met de beloften van zijn werkgever, kreeg de Marokkaans A-international door het vertrouwen wat diens hoofdcoach in 'm had, weer het plezier terug in het spelletje. Spelen doet hij gedurende deze jaargang nagenoeg altijd als basiskracht, zo ook maandagavond toen hij in een uit-treffen aantrad tegen competitiegenoot Gil Vicente.Onder contract staan bij 'O Glorioso' doet de inmiddels 30-jarige aanvaller nog tot uiterlijk medio 2022.- Liga NOS: 18 optredens, 1 doelpunt én 1 assist- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 4 optredens, 1 assist- Taça de Portugal Placard: 4 optredens, 1 assist- Allianz Cup: 2 optredens, zonder productiviteit- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 1 optreden, zonder productiviteit- Supertaça: 1 optreden, zonder productiviteit