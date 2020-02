Transfer Talks: DFCO Dijon gaat door met A-international, tot medio 2021

Men zag van beide kanten genoeg aanleiding om het contract, wat tegen z'n einde liep, met nog één seizoen te verlengen.

Overall-statistieken Fouad Chafik (seizoen 2019/2020):



Bij #TeamMarokko inmiddels verworden tot 'vergeten kracht', heeft de inmiddels 33-jarige Fouad Chafik in de kleuren van zijn huidige werkgever nog altijd vat op een basisplaats. In de hoogste voetbalafdeling van Frankrijk kwam de naam van de rechtsback tot nog toe negentien keer voor op het wedstrijdformulier van DFCO Dijon, nagenoeg altijd als basiskracht. Het is om die reden dan ook dat de nummer zeventien van de competitie aldaar door wil met de voormalig speler van onder andere Stade Laval én AS Valence.Via de officiële kanalen van zijn werkgever laat Chafik zich verheugd uit over dit contractnieuws: ,,Ben erg blij dit avontuur voort te zetten met de club, met deze grote familie. Ik voel me goed hier in Dijon, zowel privé als met hoe het me hier bij de club afgaat.''Voor de hoofdmacht van de Marokkaanse voetbalbond FRMF acteerde de back liefst tienmaal. Debuteren deed hij onder voormalig bondscoach Badou Zaki, in het Grand Stade d'Agadir toen het startsein voor de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup van 2015 werd gegeven (red. Libië-thuis 12-06-2015, 1-0 FT).- Ligue 1: 19 optredens, 2 assists- Coupe de France: 3 optredens, 1 assist- Coupe de la Ligue: 1 selectiebeurt, zonder speelminuten