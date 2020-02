VIDEOGOAL: FC Eindhoven's Bourard nekt Jong AZ Alkmaar (video)

Een keurig doelpuntje van de inmiddels 23-jarige Samy Bourard, als voormalig jeugdproduct van Jupiler Pro League-formatie RSC Anderlecht!

Bourard's 0-2 bij Jong AZ Alkmaar ('13, 2-4 FT Keuken Kampioen Divisie):

Overall-statistieken Samy Bourard (seizoen 2019/2020):

De talentenfabriek van AZ Alkmaar had maandagavond geen antwoord op de offensieve slagkracht waar competitiegenoot FC Eindhoven zich mee onderscheidde. In deze alweer 27e speelronde van de tweede voetbalafdeling van de KNVB, de Keuken Kampioen Divisie, acteerde de aanvallend ingestelde middenvelder volledig in lijn met de reeks die hij voorheen al heeft neergezet op dat niveau.Onder contract staan bij de nummer dertien van die competitie doet de speler in kwestie nog tot het einde van dit lopende seizoen. Qua vertegenwoordiging van nationale jeugdploegen viel Bourard enkel onder de noemer van de Belgische voetbalbond KBVB, in hun U18-lichting.- Keuken Kampioen Divisie: 26 optredens, 7 doelpunten- TOTO KNVB Beker: 3 optredens, 4 doelpunten