Coronavirus bereikt Zwitserland

Het coronavirus heeft het Italiaans sprekende deel van Zwitserland bereikt. Daar is de eerst besmetting in Zwitserland vastgesteld.

De minister van Gezondheid, Alain Berset, zei tegen de media dat het land goed is voorbereid en de regering de toestand scherp in de gaten houdt. Het virus is geconstateerd in het zuidelijke kanton Ticino. Dagelijks gaan bijna 70.000 mensen van Italië naar het Italiaans sprekende Ticino om er te werken. Volgens Berset worden er geen reisbeperkingen van kracht. Ticino ligt als een soort inham in de Italiaanse regio Lombardije. Daar zijn in Italië de meeste gevallen van het coronavirus geconstateerd.Oostenrijk en Kroatië hebben dinsdag ook voor het eerst gevallen van het nieuwe virus geconstateerd. In het Tiroolse Innsbruck zijn twee 24-jarige mannen uit de stad met het virus in een ziekenhuis opgenomen en in Zagreb een jonge patiënt.