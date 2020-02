Iraanse onderminister getroffen door coronavirus

Een Iraanse bewindsman heeft het coronavirus onder de leden. Het gaat om onderminister Iraj Harirchi van Volksgezondheid die positief heeft getest.

© ANP 2020

Een woordvoerder van zijn departement meldde dat dinsdag in een gesprek met de staatstelevisie. In Iran zijn tot nu toe 95 besmettingen vastgesteld terwijl er zestien mensen aan de gevolgen van het virus zijn overleden.Harirchi is in Iran belast met de gang van zaken rond de uitbraak van het virus en heeft de afgelopen dagen geprobeerd de crisis te bagatelliseren. "Ik ben sinds gisteren ook een coroner", zei de politicus in een videoboodschap. Op internet circuleerden beelden van een hevig zwetende Harirchi maandag tijdens een bijeenkomst.