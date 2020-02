Man die op Duitse carnavalsoptocht inreed was niet dronken

buitenland 25 feb 11:19

De man die maandag inreed op een carnavalsoptocht in het Duitse Volkmarsen was niet onder invloed van alcohol. Dat heeft een woordvoerder van de openbaar aanklager in Frankfurt dinsdag gezegd.





Het motief van de man, die afkomstig is uit Volkmarsen, is nog niet duidelijk.



