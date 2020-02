Twee zonen ex-president Hosni Mubarak vrijgesproken

De twee waren met zes anderen vervolgd wegens beursmanipulatie

De Egyptische rechtbank sprak zaterdag twee zonen van oud-president Hosni Mubarak vrij, vertelde een rechterlijke ambtenaar aan persbureau AFP.





Alaa en Gamal Mubarak werden in september 2018 gearresteerd in de vermeende beursmanipulatiezaak en na een paar dagen op borgtocht vrijgelaten. De zaak uit 2012 gaat over het illegaal verkrijgen van meer dan twee miljoen Egyptische ponden (118.500).





Na de val van Hosni Mubarak tijdens de Arabische lente werden verschillende gerechtelijke procedures gestart tegen het ex-staatshoofd, die 30 jaar (1981-2011) aan de macht bleef. Alaa en Gamal Mubarak werden in 2011 meerdere malen gearresteerd en uiteindelijk met hun vader in mei 2015 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens het verduisteren van meer €10 miljoen publieke middelen.





Op zaterdag maakte het vonnis een einde aan de juridische procedures die sinds 2011 tegen de familie van de voormalige president zijn gestart.

