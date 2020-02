De politie-inval kwam na klachten van omwonenden

Bij een politie-inval in een massagesalon in de populaire wijk Gueliz in Marrakech zijn een Canadese toerist en 8 jonge vrouwen gearresteerd.





De autoriteiten vermoedden dat de uitbater een bordeel runde vanuit de winkel. Ook bleek de ondernemer enkel een vergunning te hebben voor de exploitatie van een schoonheidssalon.

