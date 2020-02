'Concurrentie mengt zich in de strijd om #TeamMarokko-target Benrahou'

Beschikkend over liefst drie mogelijke voetbalnationaliteiten, kan de nog maar 21-jarige contractspeler van Girondins de Bordeaux kiezen!



Onder contract staan doet Benrahou zoals eerder vermeld, bij Girondins de Bordeaux. Echter is de formatie die hem op huurbasis overnam, een optie tot koop overeengekomen met de huidige nummer twaalf van de hoogste voetbalafdeling aldaar.



Overall-statistieken Yassine Benrahou (seizoen 2019/2020):

- Ligue 1: 13 optredens, 2 doelpunten én 2 assists

- Coupe de France: 1 optreden, zonder productiviteit



Photocredit: Sud-Ouest.fr

Uitgaande van wat momenteel de ronde doet in de Marokkaanse media, lijkt het erop dat de Marokkaanse voetbalbond FRMF vaart moet gaan zetten achter de komst van Yassine Benrahou. De man die gedurende dit nog lopende seizoen gestald werd bij competitiegenoot Nîmes Olympique trekt zoals gezegd bekijks vanuit liefst drie voetbaloorden. Waar men vanuit Marokkaanse zijde dus al werk probeert te maken van zijn definitieve uitverkiezing, lijkt equivalent FAF exact hetzelfde te pogen. Als zoon van een Marokkaanse vader en Algerijnse moeder zouden de Algerijnen hem al geruime tijd op de korrel hebben, al sinds het een beetje begon te lopen bij de formatie waar hij tot op de dag van vandaag nog onder contract staat.Onduidelijk is overigens in hoeverre de leidsman van de 'Leeuwen van de Atlas', de nu 67-jarige Vahid Halilhodžić, in contact is getreden met de speler in kwestie.