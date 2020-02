Frankrijk sluit 2 moskeeën en plaatst 63 anderen onder toezicht

Sinds 2018 heeft Frankrijk zo'n 15 moskeeën gesloten als onderdeel van de strijd tegen de "politieke islam".

De afgelopen twee jaar zijn meer dan 140 gebedshuizen onderzocht en werden er 15 gesloten om de meest uiteenlopende redenen; van het niet naleven van brandveiligheidsregels tot het niet respecteren van het arbeidsrecht.





Het initiatief maakt deel uit van het plan van de Franse president Emmanuel Macron om "islamistisch separatisme" te bestrijden.





Vorige maand werd in Aulnay-sous-Bois een islamitische school gedwongen de deuren te sluiten. De school had "50 kinderen opgevoed in omstandigheden die ver van de Republiek liggen", zei de minister van Binnenlandse Zaken.





Kinderen van 3 of 4 jaar werden naar verluidt "gedwongen traditionele kleding te dragen", ook kregen de kinderen geen gymles, zei de minister.

