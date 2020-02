Koeweit ontkent inmenging in zaak gevluchte pedofiel (video)

Een mensenrechtenorganisatie in Marokko beschuldigde de Koeweitse ambassade ervan de ontsnapping van de vermeende pedofiel mogelijk te hebben gemaakt

De Koeweitse ambassadeur in Marokko Abdellatif Ali Al-Yahia zegt dat zijn ambassade zich niet heeft bemoeid in de zaak van de Koeweitse man die eind 2019 werd beschuldigd van de verkrachting van een minderjarig meisje in Marrakech





Volgens de ambassadeur is de vermeende pedofiel juist het slachtoffer van "chantage". Al-Yahia gaf geen verdere details over de chantageclaims. De verklaring van de ambassadeur komt nadat enkele mensenrechtenactivisten de Koeweitse ambassade ervan beschuldigden de ontsnapping van de verdachte te hebben gefaciliteerd.





De verdachte werd aangehouden nadat een 14-jarig meisje haar ouders vertelde dat de man haar had verkracht in een appartement en haar 3.600 DH betaalde. De man zou het meisje in de kofferbak van zijn auto hebben verstopt om ongemerkt een beveiligde appartementencomplex te betreden.









De vermeende pedofiel verliet begin februari het Marokkaanse koninkrijk een dag nadat een rechtbank in Marrakech de verdachte op borgtocht vrijliet. De rechtbank had echter nagelaten de reisdocumenten van de man in beslag te nemen. De man kon daardoor straffeloos het land verlaten





Een woordvoerder van de rechtbank zei destijds dat de rechter heeft ingestemd met de opmerkelijke voorlopige vrijlating nadat de Koeweitse ambassade in Rabat verklaarde garant te staan voor de verdachte.





"De man zat 54 dagen in hechtenis en we kwamen niet tussenbeide. We vertrouwen op de rechterlijke macht van Marokko. Als we echt tussenbeide wilden komen, hadden we dat vanaf dag één gedaan", zei Al-Yahia. De diplomaat suggereerde dat de verdachte een deal sloot met de moeder van het 14-jarige vermeende slachtoffer maar zei niet te weten of er sprake is geweest van financiële compensatie.





De ambassadeur suggereerde dat het slechts een menselijke vergissing was om de verdachte vrij te laten zonder zijn reisdocumenten in beslag te nemen. De ambassadeur herinnerde aan de Interpol-overeenkomst uit 2018 tussen Marokko en Koeiwet. "Het heeft voor ons geen zin hem te helpen bij het ontsnappen, want volgens de Interpol-deal moeten we hem toch weer terug naar Marokko brengen".





Omar Arbib van de mensenrechtenorganisatie vertelde tegen nieuwsdienst MoroccoWorldNews (MWN) dat de organisatie alle relevante instellingen zal blijven verzoeken om de verdachte te vervolgen. "We willen niet dat hij in Koeweit wordt veroordeeld. We willen dat de autoriteiten hem uitleveren om in Marokko te worden veroordeeld", zei de activist.





Artikel 486 van het Marokkaans Wetboek van Strafrecht bepaalt dat verdachten die betrokken zijn bij de verkrachting van minderjarigen, mensen met speciale behoeften of zwangere vrouwen veroordeeld kunnen worden tot een gevangenisstraf van 10 tot 20 jaar.

