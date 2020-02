Voormalig Franse rapster Diam's opent Hadj reisbureau

De Franse rapster bekeerde zich in 2008 tot de islam.

Melanie Georgiades, bekend als Diam's, kondigde onlangs de opening aan van haar reisbureau Hégire Voyage, gespecialiseerd in hadj-reizen. De naam van het reisbureau verwijst naar de reis van profeet Mohammed (saws) en zijn volgelingen van Mekka naar Yathrib (Medina).





Georgiades kondigde de opening van haar nieuwe onderneming aan op Instagram. "Vandaag is een geweldige dag voor mij! @heigrevoyages opent zijn deuren!" schreef ze.









Diam's vertelde erg ambitieus te zijn over het project en benadrukte veel tijd te hebben doorgebracht in Saoedi-Arabië, met name in Medina. "Sinds mijn eerste reis naar de heilige plaatsen heb ik al de droom om mijn eigen reisbureau te openen en mijn broers en zussen de kans te bieden om in de beste omstandigheden de Umrah te komen doen", zei ze.





De bekering van Diam's in 2008 trok internationale aandacht. In een eerder interview zei de voormalige rapster dat roem en geld haar niet gelukkig maakten. Ze zei dat ze depressief was en slechts op zoek was naar geluk.





"Ik wist dat ik geluk niet zou vinden in rijk of beroemd zijn, omdat al deze dingen me niet gelukkig maakten. Dus ging ik op zoek naar antwoorden op mijn vragen. Vóór mijn bekering tot de islam geloofde ik al in één God. Ik was een christen in mijn hart, maar ik wist niet precies wat ik was", zei ze.

