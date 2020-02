Doden in Italië door coronavirus opgelopen tot 11

buitenland 25 feb 19:50

De uitbraak van het nieuwe coronavirus in Italië heeft al elf mensen het leven gekost. De regio Veneto meldt dat een 76-jarige vrouw is overleden in de noordelijke stad Treviso.





De uitbraak van het nieuwe coronavirus in Italië is de grootste in Europa, maar het virus heeft ook de kop opgestoken in andere EU-landen. De Franse autoriteiten maakten dinsdag melding van twee nieuwe besmettingen. Het gaat om een Fransman die Lombardije had bezocht en een jonge vrouw uit China. © ANP 2020 De Italiaanse autoriteiten hebben vastgesteld dat zeker 322 mensen zijn besmet met het virus. Vooral de welvarende noordelijke regio's Veneto en Lombardije zijn zwaar getroffen. Eerder op dinsdag was al melding gemaakt van de dood van drie zieke tachtigers uit Lombardije.De uitbraak van het nieuwe coronavirus in Italië is de grootste in Europa, maar het virus heeft ook de kop opgestoken in andere EU-landen. De Franse autoriteiten maakten dinsdag melding van twee nieuwe besmettingen. Het gaat om een Fransman die Lombardije had bezocht en een jonge vrouw uit China.