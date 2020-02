Lil Wayne kreeg Lamborghini en horloge van Saoedische kroonprins (video)

Rapper Lil Wayne zou de geschenken hebben ontvangen toen hij eind november in de Saoedische hoofdstad Riyadh was





Saoediërs namen de opmerking van de rapper niet licht op en reageerden fel op de tweet . Lokale media berichtten namelijk dat de strenge regels voor drugsgebruik in het land de rapper waarschijnlijk onaangenaam hadden verrast.





De rapper onthulde echter in een recent interview wat er voorafging aan zijn tweet en vertelde over zijn ongeplande ontmoeting met de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman.









Volgens de rapper werd hij op het vliegveld opgehouden nadat bleek dat hij teveel sieraden bij zich zou hebben. Douanemedewerkers wezen de rapper er op dat hij de sieraden moet aangeven bij de douane omdat de sieraden een waarde van meer dan $25.000 zouden vertegenwoordigen. De rapper was het daar niet mee eens en besloot rechtsomkeer te maken en stapte weer terug het vliegtuig in.





De kroonprins kreeg naar verluidt lucht van de oponthoud op het privévliegveld en verzocht de rapper naar hem toe te komen. Als goedmaker voor de vertraging kreeg de rapper een Franck Muller horloge en een zwarte Lamborghini cadeau. Na de ontmoeting met de kroonprins besloot de rapper zijn tweet te verwijderen.

De Amerikaanse auto-tune-veteraan was met Tyga en Future in Saoedi-Arabië voor een optreden op het Diriyah Music Festival, maar tweette vlak na aankomst nooit meer terug te willen naar het Islamitische land. De rapper vertelde er verder niet bij wat de reden was voor de uitspatting. Kort daarna verwijderde Lil Wayne de Tweet.