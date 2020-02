UITGELICHT: Hamdallah op bezoek bij Marokko O20

Abderazzak Hamdallah heeft vandaag de jonge Atlasleeuwen van Marokko O20 bezocht in de hotel in Riyad waar de ploeg verblijft.









© Redactie 2020

De goalgetter van Al-Nasr ontmoette er de Portugese keuzeheer João Aroso en zijn assistent Nordin Naybet.Marokko O20 doet in Saoedi-Arabië mee aan de Arab Cup O-20 waarin het in groep B met drie overwinningen op achtereenvolgens Bahrein, Djibouti en Madagascar als groepswinnaar doorgaat naar de knock-out fase waarin Libië aankomende vrijdag de tegenstander is in de kwartfinale.De laatste weken wordt er steeds vaker gesproken over een mogelijke terugkeer van Abderazzak Hamdallah bij de nationale elftal aangezien hij ook dit seizoen aan de lopende band doelpunten blijft produceren voor zijn club.