Botola Pro: Desabre vertrekt bij Wydad, Garrido aangesteld als nieuwe trainer

Het gerucht dat al een tijdje de ronde deed blijkt nu werkelijkheid, Sébastien Desabre vertrekt als trainer bij Wydad Casablanca.

De Franse trainer heeft het minder dan twee maanden volgehouden bij de regerend kampioen van Marokko en de recente negatieve resultaten zijn hem dus fataal geworden.Voorzitter Said Naciri pakte gelijk door en haalt ex-Raja Casablanca trainer Juan Carlos Garrido terug naar de Botola Pro tot het einde van dit lopende seizoen. Volgens bronnen vanheeft de Spaanse oefenmeester wel een aantal doelstellingen meekregen, namelijk het behalen van de landstitel en het bereiken van de CAF Champions League finale.Wydad begon sterk aan dit seizoen, maar sinds de uitschakeling in de Mohammed VI Cup tegen rivaal Raja en de trainerswissel ging het bergafwaarts met de resultaten. Wydad staat momenteel nog op de eerste plaats in de Botola Pro en speelt aankomende zaterdag de heenwedstrijd in de kwartfinale van de CAF Champions League tegen Etoile du Sahel.