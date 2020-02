Eerste coronabesmetting in Noord-Rijnland-Westfalen

In de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen is voor het eerst een besmetting vastgesteld met het nieuwe coronavirus.

Het gaat volgens de autoriteiten om een persoon uit Erkelenz, op zo'n twintig kilometer van de grens met Nederland. De patiënt wordt overgebracht naar een ziekenhuis in Düsseldorf. Dat gebeurt volgens de krant Rheinische Post met een gespecialiseerd voertuig. Wie de persoon heeft besmet, is nog onduidelijkheid.De autoriteiten maakten eerder op dinsdag ook al melding van een eerste besmetting in de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg. Het ging daar om een 25-jarige man die ziek werd na een bezoek aan de Italiaanse regio Lombardije.