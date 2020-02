Afrika Cup Futsal 2020: Forse premies voor #TeamMarokko na binnenhengelen Afrika Cup Futsal

De spelers van de nationale zaalvoetbalelftal hebben een mooie winstpremie ontvangen van de Marokkaanse voetbalbond voor de winst van Afrika Cup 2020.

De zaalvoetballers wonnen begin deze maand de finale van de Afrika Cup 2020 in Laâyoune met 5-0 van Egypte en worden hier rijkelijk voor beloond door de FRMF.Volgens een bron dichtbij de voetbalbond ontvangt elke speler een winstpremie van 300.000 dirham (circa 28.500 euro), wat hoger ligt dan de premie die op voorhand uitgekeerd zou worden bij het binnenhalen van de titel, namelijk 250.000 dirham (circa 23.700 euro).De nationale zaalvoetbalploeg van Marokko behaalde de tweede Afrika Cup in de historie, aangezien het in de vorige editie in 2016 de eerste titel wist te behalen door in de finale net als dit jaar af wist te rekenen met Egypte (3-2 winst).