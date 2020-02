VIDEOGOAL: QPR's Chair ontpopt zich tot matchwinner tegen Cocu's Derby County (video)

De #JongMarokko-international manifesteert zich met de week beter bij diens contractclub, Queens Park Rangers.

Chair's 2-1 tegen Derby County ('75, 2-1 FT Championship):



Overall-statistieken Ilias Chair (seizoen 2019/2020):

Photocredit: SkySports.com

© Redactie 2020

Waar hij gedurende dit nog lopende seizoen al een prima indruk achterliet, vormde zijn optreden van dinsdagavond tegen Derby County de spreekwoordelijke kers op de taart. Waar het jeugdproduct van Lierse SK op de bank begon, had de nog maar 22-jarige aanvallende middenvelder nog geen twee minuten nog om voor de winnende tekenen tegen de nummer veertien van de competitie aldaar (red. '75, 2-1 FT Championship).Scoren deed Chair tot nog toe, in alle competities (red. Championship, FA Cup én EFL Cup, tot nu toe vijfmaal. Verder droeg de man die vorig seizoen nog gestald werd bij League Two-formatie FC Stevenage, zijn steentje bij door een totaal aantal van zes assists af te leveren.Onder contract staan op Loftus Road doet de speler in kwestie nog tot uiterlijk medio 2023.- Championship: 30 optredens, 4 doelpunten én 5 assists- FA Cup: 2 optredens, 1 assist- EFL Cup: 2 optredens, 1 doelpunt