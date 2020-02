Coronavirus verspreidt zich snel over Europa

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. De uitbraak begon in de Chinese stad Wuhan en wordt nu in steeds meer landen waargenomen.

In China zijn 78.064 mensen besmet met het virus en 2715 mensen zijn eraan overleden. Na China zijn de meeste besmettingen vastgesteld in Zuid-Korea. 1261 mensen daar hebben het virus opgelopen en er zijn twaalf mensen overleden.





Italië is vooralsnog het hardst getroffen in Europa. Zeker 352 mensen zijn daar besmet, de meeste gevallen zijn vastgesteld in de noordelijke regio's Veneto en Lombardije. In Italië zijn elf mensen overleden door het longvirus.





Meeste mensen herstellen

Op het Canarische eiland Tenerife (Spanje) moeten zeker duizend mensen, onder wie dertien Nederlanders, in hun hotel blijven, omdat drie Italianen die besmet zijn met het virus daar op Tenerife achter kwamen. Eerder zaten vijf Nederlanders twee weken vast op een cruiseschip in Japan waar het virus was vastgesteld.





Andere Europese landen waar meerdere mensen het virus hebben opgelopen zijn Frankrijk (veertien gevallen), het Verenigd Koninkrijk (dertien gevallen), Spanje (negen gevallen) en Oostenrijk (twee gevallen). In België, Zwitserland, Kroatië, Finland en Zweden is het longvirus bij een persoon vastgesteld. In Frankrijk zijn twee mensen overleden aan het virus. Het totale aantal doden in Europa komt daarmee op dertien.





De meeste mensen die het virus oplopen, herstellen weer. Er zijn ongeveer 2766 mensen wereldwijd overleden en zeker 30.278 mensen zijn genezen.





