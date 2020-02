Behandeling moordzaak rapper Feis pas in oktober

De inhoudelijke behandeling van de zaak over de moord op de Rotterdamse rapper Feis is op 7 en 8 oktober.

Aanvankelijk zou de rechtbank Rotterdam de zaak al begin dit jaar behandelen, maar omdat verdachte Silfano M. voor onderzoek moet worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum is er vertraging opgelopen. De rechter zei het bijzonder vervelend te vinden voor de nabestaanden van Feis, wiens echte naam Faisal Mssyeh is. "Ik had het liever anders gezien. Maar zorgvuldigheid en volledigheid staan voorop, hoe verdrietig het ook voor u is dat het daardoor langer duurt", zei hij tegen de aanwezigen. M. en zijn advocaat waren woensdag niet naar de inleidende zitting gekomen.De 26-jarige M. wordt verdacht van het doodschieten van rapper Feis vlak na de jaarwisseling in 2019 op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De broer van de rapper raakte daarbij zwaargewond , ook door kogels uit het semi-automatische pistool van M., denkt het Openbaar Ministerie. Het ging mogelijk om een "onbenullige kroegruzie", zei de politie destijds.De 32-jarige Feis werkte samen met andere rappers zoals Winne, U-Niq, Ronnie Flex, Sticks. In 2014 bracht hij zijn eerste cd uit, getiteld Hard van buiten, gebroken van binnen.