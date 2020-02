Bel Hassani over Al-Wakrah: 'En tuurlijk ben ik hier ook vanwege het geld'

Iliass Bel Hassani heeft héél goed vertoeven op Qatarese gronden, sinds PEC Zwolle 'm die transfervrije overgang daarnaartoe gunde.

Voetbalprimeur

'Enige nadeel hier is dat er heel weinig supporters naar het stadion komen'

Overall-statistieken Iliass Bel Hassani (seizoen 2019/2020):



Photocredit: Goal.com









© Redactie 2020

Sindskort onderdeel van Al-Wakrah SC, de huidige nummer zeven van de Qatar Stars League, vertelt de nu 27-jarige middenvelder in gesprek metover zijn eerste momenten in dit kapitaalkrachtige voetbaloord. Dat de voormalig #JongMarokko-international halsoverkop de overstap maakte naar de competitie aldaar was met name vanuit een financieel oogpunt: wat daar te verdienen valt, is bij lange na niet te vergelijken met de verdiensten die je in bijvoorbeeld de Eredivisie kan opstrijken.De bij Sparta Rotterdam geboren aanvaller vindt het prima: de kans die hem gegund is, is er één om met beide handen aan te grijpen. ,,Iedereen weet dat hier heel veel betaald wordt, maar het leven hier is ook top. Als je weet wat voor faciliteiten we hier allemaal hebben op de club…daar schrik je van. Dat zie je lang niet overal in Nederland.''Waar hij voorheen onder contract stond bij respectievelijk Sparta, Heracles Almelo én AZ Alkmaar paste dit avontuur perfect in het financiële totaalplaatje, welke menig profvoetballer uiteindelijk óók voor ogen heeft. Zijn carrière daar afsluiten behoort dan ook zeer zeker tot de mogelijkheden, aldus Bel Hassani. ,,Je hoort iedereen altijd zeggen 'oh, hij kiest voor de zandbak'. En tuurlijk ben ik hier ook vanwege het geld, daar ga ik niet over liegen. Ik ben heel eerlijk: in financieel opzicht is het verschil met in Nederland heel groot.''Het gesprek besluit de speler in kwestie met de voorzichtige belofte ooit nog eens zijn opwachting te maken in de polderrijke Eredivisie, daar waar het voor hem allemaal begon: ,,Ik zie mezelf hier wel vijf jaar voetballen om vervolgens m'n carrière af te sluiten, al sluit ik de deur ook niet voor een terugkeer naar Nederland.''- Eredivisie: 14 optredens, 5 doelpunten (977 speelminuten)- TOTO KNVB Beker: 1 optreden, 1 assist (44 speelminuten)- Qatar Stars League: 1 optreden, zonder productiviteit (90 speelminuten)