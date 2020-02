Vader Dounia Batma aangehouden wegens rijden onder invloed

Hamid Batma werd dinsdag voorgeleid aan de rechter in Marrakech





Hamid Batma, zelf onderdeel van de legendarische formatie Nass El Ghiwane, werd dinsdag op borgtocht vrijgelaten. Hamid verblijft al enkele weken in de woning van zijn dochter Dounia Batma, die zelf samen met haar zus Ibtissam Batma in afwachting is van het proces rondom het Hamza-mon-bb-chantage schandaal

De vader van zangeres Dounia Batma is maandag gearresteerd terwijl hij beschonken achter het stuur zat. Het rijbewijs van de man is ingenomen. Hamid werd na de arrestatie overgebracht naar het Mohammed VI ziekenhuis in Marrakech omdat hij last kreeg van zijn suikerspiegel.