Helft Marokkaanse werknemers heeft geen arbeidscontract

Zo'n 55% van de Marokkaanse werknemers heeft geen arbeidscontract, dat staat in het recente verslag van het Marokkaanse bureau voor Planning en Statistiek (HCP).

Ondanks de inspanningen van de overheid om de rechten van werknemers te borgen profiteert de meerderheid van de Marokkaanse werknemers niet van sociale zekerheid. Volgens het HCP-rapport heeft 26,5% van de Marokkaanse werknemers een contract voor onbepaalde tijd, 11,4% een contract voor bepaalde tijd en 5,8% slechts een mondelinge overeenkomst.





Vooral jonge werknemers in de leeftijd tussen 15 en 24 jaar worden het zwaarst getroffen, 75,5% van hen heeft geen enkele vorm van overeenkomst met hun huidige werkgever.





De actieve beroepsbevolking in Marokko telde in 2019 zo'n 12,08 miljoen personen, waarvan 10,97 miljoen werknemers en 1,11 miljoen werkzoekenden. De actieve beroepsbevolking is het aantel mensen tussen 15 en 63 jaar die een baan heeft of er actief op zoek naar is. Het aantal is exclusief werkloze personen die geen werk zoeken, zoals studenten en huisvrouwen.





De beroepsbevolking vertegenwoordigd 45,8% van de bevolking, waarvan 42,3% in de stedelijke gebieden en 52,2% in landelijke gebieden. De beroepsbevolking bestaat voor 71% uit mannen.

