Ajax zonder Ziyech tegen Getafe

Hakim Ziyech mist donderdag de thuiswedstrijd van Ajax tegen Getafe in de Europa League. De spelmaker heeft nog te veel last van een kuitblessure.

Tegenvaller

Ziyech keerde vorige week tijdens de uitwedstrijd tegen Getafe terug in de basisformatie van Ajax. Na de wedstrijd kreeg hij toch weer last van een kuit. Hij miste afgelopen zondag ook al het verloren duel met Heracles (1-0).Trainer Erik ten Hag benadrukte dat hij geen onnodig risico wil nemen met Ziyech. "We kunnen niet alles op één wedstrijd zetten. We krijgen nog meer belangrijke wedstrijden", doelde hij onder meer op de thuiswedstrijd van zondag tegen AZ.De blessure van Ziyech is een forse tegenvaller voor Ajax. In goede vorm was hij de aangewezen man om de goed georganiseerde defensie van Getafe te ontregelen. Trainer Ten Hag kan wel weer een beroep doen op Quincy Promes, die de afgelopen drie weken aan de kant stond met een hamstringblessure. "Hij is fit en zit weer bij de selectie. Als je bij de selectie zit, dan kun je ook starten."Voor de geblesseerde David Neres, Noussair Mazraoui, Joël Veltman en Zakaria Labyad komt het tweede duel met Getafe te vroeg. Nicolás Tagliafico moet een schorsing van een duel uitzitten.Ajax begint donderdag met een achterstand van 2-0 aan het tweede duel in de zestiende finales van de Europa League.