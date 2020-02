Advocate Amal Clooney vertegenwoordigt Rohingya bij VN

Amal Clooney gaat Gambia bijstaan in de zaak tegen Myanmar bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag (ICJ)

De Malediven hebben mensenrechtenadvocate Amal Clooney in de arm genomen om vervolgde Rohingya-moslims bij het VN-hof te vertegenwoordigen. "Ik ben heel blij dat ik ben gevraagd om de Malediven te vertegenwoordigen voor het Internationaal Gerechtshof. De verantwoordingsplicht voor de volkerenmoord in Myanmar is al veel te laat en ik kijk ernaar uit om aan deze belangrijke inspanning te werken om gerechtelijke rechtsmiddelen te zoeken voor Rohingya-overlevenden", zei de Brits-Libanese advocate.





Amal Clooney is getrouwd met Hollywood-acteur George Clooney.





De Malediven kondigden onlangs aan een schriftelijke verklaring van interventie te zullen indienen bij het ICJ ter ondersteuning van de Rohingya-moslims in Myanmar. Dat deed het land na het besluit op 14e Islamitische Top van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC).





Malediven sluit zich daarmee aan bij Gambia, het Afrikaanse land diende in november 2019 een zaak in bij het ICJ . Tientallen islamitische landen steunen Gambia, maar ook Nederland en Canada. De rechtbank oordeelde dat Myanmar preventieve maatregelen moest nemen om de moslims te beschermen.





Genocide

De regering van Myanmar pleegt genocide in de westelijke deelstaat Rakhine door de moslimminderheid van de Rohingya systematisch te verdrijven of uit te moorden. De Rohingya wordt door de VN omschreven als 's werelds meest vervolgde groep mensen. Volgens Amnesty International zijn meer dan 750.000 Rohingya-vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen, uit Myanmar gevlucht en naar Bangladesh overgestoken nadat Myanmar-troepen in augustus 2017 het geweld tegen de moslimgemeenschap hebben gelanceerd.



Sinds 25 augustus 2017 zijn bijna 24.000 Rohingya-moslims vermoord door de staatstroepen van Myanmar, volgens een rapport van het Ontario International Development Agency (OIDA).

Meer dan 34.000 Rohingya werden ook in het vuur gegooid, terwijl meer dan 114.000 anderen werden geslagen, zei het OIDA-rapport, getiteld 'Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience'. Ook werden ongeveer 18.000 Rohingya-vrouwen en -meisjes verkracht door het leger en de politie van Myanmar en werden meer dan 115.000 Rohingya-huizen verbrand en 113.000 anderen vernield.

