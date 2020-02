Advocaten kroongetuige Nabil B. anoniem en afgeschermd tijdens zitting

De nieuwe advocaten van kroongetuige Nabil B. zullen hem anoniem en afgeschermd bijstaan tijdens de inleidende zittingen van het liquidatieproces Marengo, aanstaande donderdag en vrijdag en volgende week vrijdag.

De rechters van de rechtbank Amsterdam die het proces behandelen, hebben dat besloten. De advocaten volgen de zittingen via een videoverbinding. Eerder stonden de rechters al toe dat de advocaten anoniem bleven tijdens de besloten verhoren bij de rechter-commissaris.B. is kroongetuige in Marengo, hoofdverdachte daarin is de onlangs gearresteerde Ridouan Taghi. De advocaat van B. werd afgelopen september op straat doodgeschoten. Door deze schokkende moord is het proces met nog meer veiligheidsmaatregelen omgeven. Zo zit B. tijdens de inleidende zittingen afgeschermd en op een aparte locatie.