Mazraoui stipt aan: 'Ben nu helemaal niet bezig met andere clubs' (video)

Na onlangs te zijn geclassificeerd tot 'Sportman van het Jaar' in Alphen a/d Rijn, kreeg de back ook nog wat geruchtenvraagjes voorgeschoteld.

Overall-statistieken Noussair Mazraoui (seizoen 2019/2020):

Voetballen doet Noussair Mazraoui tot op de dag van vandaag nog steeds in de Johan Cruijff ArenA. Daar waar de Marokkaans A-international het vorige seizoen kon leunen op een nagenoeg vlekkeloze jaargang, bleef hij diens werkgever tóch trouw. Waar andere ploeggenoten bezweken door alle transferperikelen, verlengde de 22-jarige rechtervleugelverdediger zijn verbintenis met nog één jaar. Vereerd door interesse uit verschillende voetbaloorden, blijft de speler in kwestie ook nu nog de focus bij de regerend landskampioen houden, zo liet hij dinsdag weten tegenoverBij de huidige lijstaanvoerder staat Mazraoui nog tot uiterlijk medio 2022 vast, een schatting van zijn huidige marktwaarde levert een aan Ajax over te dragen transfersom van om en nabij de €15 miljoen op.- Eredivisie: 13 optredens, zonder productiviteit- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 3 optredens, zonder productiviteit- UEFA Champions League (kwalificatie): 3 optredens, zonder productiviteit- TOTO KNVB Beker: 1 optreden, zonder productiviteit- Keuken Kampioen Divisie: 1 optreden, zonder productiviteit- Johan Cruijff Schaal: 1 selectiebeurt, zonder speelminuten