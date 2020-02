Spaanse boeren onderscheppen Marokkaanse vracht (video)

De boeren hebben het gemunt op vrachtwagen van Marokkaanse agrarische bedrijven

In meerdere video's is te zien hoe boeren in de Spaanse regio Santa Elana de vracht van Marokkaanse agrarische bedrijven vernietigen. Een vrachtwagenchauffeur voor een particulier exportbedrijf in Agadir meldde dat Spaanse boeren zijn vrachtwagen openbraken en de lading vernielden.









De boeren dwingen Marokkaanse chauffeurs op Spaanse wegen om te stoppen om vervolgens de lading te lossen en op de weg te gooien om te voorkomen dat de producten op de Europese markt belanden. Door de overvloed van Marokkaanse landbouwproducten in Europa zijn Spaanse boeren genoodzaakt de prijzen drastisch te verlagen.





Onlangs meldden Spaanse media dat Spaanse boeren de goedkopere Marokkaanse producten opnieuw etiketteren en deze als Spaanse producten op de markt brengen.

