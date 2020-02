NOS komt met speciale uitzending over coronavirus

De NOS besteedt donderdag in een speciale uitzending aandacht aan het nieuwe coronavirus.





Verder kunnen kijkers online en via sociale media vragen stellen. Presentator Rob Trip legt deze dan voor aan deskundigen. Saïda Maggé geeft concrete informatie en uitleg bij het scherm. Ook komen verslaggevers en correspondenten aan het woord.



De extra uitzending is donderdag van 20.35 tot 21.25 uur op NPO 1.

De NOS gaat in het programma onder meer op zoek naar antwoorden op de vraag of Nederland goed is voorbereid op besmettingen en wat dan de gevolgen zijn voor de samenleving. In het programma 'Het corona-virus: feiten en fabels' beantwoorden experts ook vragen van het aanwezige publiek.